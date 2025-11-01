«Оточення немає»: Сирський підтвердив висадку бійців ГУР у Покровську

У Покровську висадився десант ГУР МО України, працюють й інші війська, і наразі «триває операція з витіснення сил РФ з міста», повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«У Покровсько-Мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. Однак оточення чи блокування міст немає, робимо все для здійснення логістики», – зазначив він.

За словами Сирського, наразі триває операція зі знищення та витіснення російських сил із Покровська. В операції беруть участь різні війська, включаючи ГУР МО України.

«Основний тягар - на плечах підрозділів Збройних сил України, зокрема операторів БпС, штурмових підрозділів. Також, за моїм розпорядженням, у місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ, інших частин Сил оборони України, в тому числі Головного управління розвідки МО України», – йдеться у пості.

Сирський наголосив, що сили РФ у Покровську «платять найдорожчу ціну, щоб виконати завдання диктатора Володимира Путіна щодо окупації українського Донбасу».

«Продовжуємо звільнення та зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ – тримаємо. Мирноград – тримаємо», – інформує головнокомандувач ЗСУ.

Раніше стало відомо, що Україна відправила спецпідрозділи для ведення бойових дій у східній частині міста Покровськ, яке перебуває в облозі, саме в той момент, коли Росія заявила, що оточила українські війська в цьому районі, повідомляє Reuters з посиланням на два українські військові джерела.

Захоплення Росією Покровська, важливого автомобільного та залізничного вузла, може відкрити їй шлях до подальшого просування до східної частини Донецької області, яку російська армія прагне повністю окупувати. Російські війська просуваються до Покровська вже понад рік.



Reuters із посиланням на джерело в 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ пише, що спецназівці ГУР кілька днів тому висадилися в Покровську на гелікоптері Black Hawk в рамках операції, яка була ускладнена діями російських безпілотників. Операцією керував голова української військової розвідки Кирило Буданов.

Покровський напрямок залишається одним з найактивніших ділянок фронту, де тривають інтенсивні бої.

Минулого тижня, 26 жовтня, Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тис. людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тис.) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.