ОВА: війська РФ вкотре атакували енергооб’єкти на Сумщині, постраждала людина

Російські війська вкотре атакували енергооб’єкти Сумської громади, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Росія намагається тиснути на мирних людей. Працюємо над відновленням – залучені енергетики, рятувальники, усі відповідальні служби», – написав він у телеграмі.

За його даними, під час збиття російських БпЛА поранення зазнав 33-річний житель громади – його доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.

З початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.



