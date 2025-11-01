Країни G7 обіцяють продовжувати підтримку України у відновленні енергоінфраструктури після атак РФ

Країни «Групи семи» продовжують підтримувати зусилля України щодо ремонту та відновлення її критично важливої енергетичної інфраструктури. Про це йдеться у заяві міністрів енергетики G7.

Зазначається, що, зокрема, країни беруть на себе зобов’язання підтримувати прагнення України до енергетичної безпеки шляхом посилення регіональних енергетичних взаємозв’язків та відновлення надійної, більш децентралізованої енергосистеми, зобов’язання щодо забезпечення безпеки та диверсифікації взаємопов’язаних ланцюгів постачання енергії.

Також G7 продовжує підтримувати відновлення енергетичного сектору України шляхом надання прямої фінансової допомоги, кредитних ліній, страхування ризиків, узгодження політики та ресурсів, а також створення умов для довгострокових інвестицій приватного сектору.

Крім того, міністри країн G7 кажуть, що на додаток до цих зусиль, «застосовуються санкції, пов’язані з енергетикою, проти Росії, і ми продовжуємо вживати заходів для посилення заходів та демонтажу тіньових танкерних флотів Росії, щоб обмежити доходи».

«Ми засуджуємо прямі напади Росії на енергетичну систему України, які продовжують завдавати руйнівних соціальних, екологічних та економічних наслідків українському народу, серйозно впливаючи на найбільш вразливих верств населення. Нещодавні напади Росії на газову інфраструктуру України створили ризики для громад та людських життів, послаблюючи цивільну інфраструктуру та енергетичну безпеку українського народу», – йдеться у заяві.

30-31 жовтня в Торонто (Канада) проходила зустріч міністрів енергетики та довкілля країн «Групи семи» – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США.

З початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.