ДСНС: на Полтавщині після атаки РФ виникла пожежа на газовидобувному об’єкті

У Полтавському районі на території одного з об’єктів газовидобувної галузі внаслідок російської атаки виникла пожежа, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



За даними ДСНС, до ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники, пожежу повністю ліквідовано о 06:02.



Повідомлень про постраждалих немає.

З початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.