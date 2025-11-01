Сили РФ завдали двох ударів по Костянтинівці: загинула людина, пошкоджені будинки – влада

Російські військові 1 листопада завдали двох ударів по Костянтинівці на Донеччині, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Сергій Горбунов.

«Перший авіаудар ФАБ-250 зі сторони російських окупантів призвів до загибелі однієї цивільної особи. Людина отримала тілесні ушкодження, не сумісні з життям. Вибуховою хвилею пошкоджено сім приватних будинків, частина з них зазнала значних руйнувань», – зазначив місцевий чиновник.

Згодом, за даними Горбунова, армія РФ завдала повторного авіаудару.

«Унаслідок цього поранення отримала ще одна цивільна особа, яка самостійно звернулася по медичну допомогу до лікарні у Дружківці. Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки», – уточнив голова МВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.