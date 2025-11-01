ОВА: на Дніпропетровщині у Марганці через атаку російського дрона загинула людина, ще одна – поранена

На Дніпропетровщині через атаку російського дрона загинула людина, ще одна – поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«У Марганці загинув 58-річний чоловік. Трагедія сталася через ворожу атаку FPV-дроном. Щирі співчуття рідним. Постраждала 54-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно», – написав він у телеграмі.

Додаткових даних Гайваненко не навів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.