Через атаки РФ минулої доби у чотирьох прифронтових областях загинули троє людей, ще 27 поранені – влада

Минулої доби через російські атаки у чотирьох прифронтових областях загинули троє людей, ще 27 поранені, повідомляє місцева влада.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російських обстрілів минулої доби зазнали 26 населених пунктів області, зокрема Херсон – загинули дві людини, ще 22 – зазнали поранень.

На Чернігівщині сили РФ вчора атакували Корюківку і Новгород-Сіверський, постраждала 66-річна жінка.

«Корюківка. Сім ударних дронів – влучання на території сільськогосподарського підприємства. Загорівся ангар – рятувальники загасили пожежу. Пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури і житловий будинок. Внаслідок обстрілу поранень зазнала 66-річна цивільна жінка», – написав у телеграмі голова ОВА В’ячеслав Чаус.

Також, за його даними, війська РФ вночі вдарили по центру Новгород-Сіверського – пошкоджені адмінбудівлі та бізнес: магазини, аптека, кавʼярня.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що через агресію РФ минулої доби поранені двоє жителів Донеччини.

На Дніпропетровщині через атаки РФ загинула людина, ще дві – поранені, повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



