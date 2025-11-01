ОВА: через удар РФ балістикою по Миколаєву загинула людина, серед поранених є дитина

Через російський удар балістикою по Миколаєву загинула людина, ще 15 – поранені, серед них є дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Близько 07:20 росіяни вдарили балістичною ракетою (попередньо «Іскандер М» з касетною бойовою частиною) по Миколаєву. На жаль, одна людина загинула», – написав він у телеграмі.

За його словами, зараз відомо про 15 поранених, серед яких є дитина, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.



Кім додав, що через атаку пошкоджено АЗС, автомобілі.



Вночі на Миколаївщині лунала повітряна тривога. Вранці місцева влада попереджала про загрозу балістики.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



