Через атаки РФ на Дніпропетровщині загинула людина, є поранені – ОВА

Через російські атаки по Дніпропетровщині загинула людина, ще дві – поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.
За його даними, війська РФ атакували Нікопольщину артилерією та FPV-дронами, постраждав 75-річний чоловік – його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Також в районі через атаку РФ пошкоджені газогін, шість приватних будинків, ще в одному виникла пожежа, яку вже ліквідували.
«Гучно було й на Синельниківщині – у Маломихайлівській та Покровській громадах. Загинула 86-річна жінка. Зруйнована приватна оселя, ще дві – понівечені. Пошкоджена інфраструктура», – написав він у телеграмі.
За даними Гайваненка, російські БпЛА також атакували Павлоград – пошкоджене підприємство, постраждав 58-річний чоловік, він потрапив до лікарні в стані середньої тяжкості.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
