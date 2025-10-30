«Створюють Донбас-2»: що буде з окупованими територіями півдня?

Російська армія продовжує штурми у Запорізькій області, але просувань не має, повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Керівник Центру вивчення окупації і колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко днями повідомив, що фіксуються перекидання морської піхоти та кримських підрозділів назад на Запорізький напрямок. Тобто після перебування в Маріуполі деякі частини російської армії повертають у Приазов’я, принаймні частково.

За даними Андрющенка, попри попередні плани посилити північ Донецької області, ці підрозділи колонами, у супроводі російської поліції, минулого тижня перекидалися у бік Бердянська. Тож відтепер, на думку аналітика, варто пильно стежити не лише за окупованою частиною Запорізької області, а і за Херсонським напрямком.

Чи буде Росія намагатися захопити Херсон і Запоріжжя та чи має на це шанс?

Що буде з окупованими територіями півдня у випадку припинення бойових дій по лінії фронту?

Коли і за яких умов Україна зможе звільнити захоплені частини Херсонської і Запорізької областей?

Про все це читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук розповів «Новинам Приазов’я», що ситуація у східній частині Запорізької області є складною.

«Ну ми всі чекали наступу з півдня. Та згодом виявилися, що це просування вздовж траси Донецьк-Запоріжжя, воно має стратегічний характер. Треба ж розуміти, що якщо наша лінія оборони була побудована для захисту з півдня – інженерні комунікації, споруди, а рух відбувається в фланг, то це все ламає. Тому, на жаль, перспектива тут не дуже гарна, м'яко кажучи.

Армія РФ має в флангу дорогу Донецьк-Запоріжжя, от вони рухаються південніше неї на захід. Це, очевидно, такий в них рубіж, чи перша, чи остаточна задача, поки там важко сказати. Ну відповідно, якщо такі темпи зберігатимуться, через певний час вони можуть добратися дійсно до Запоріжжя», – зауважив він.

Перспективи для Запоріжжя та Херсонщини

На Херсонському напрямку навряд чи буде суттєва активізація боїв, вважає Павло Лакійчук. Це зумовлено специфічним характером бойових дій в гирлі і пониззі Дніпра, де водна перешкода залишається основною перепоною.

«Для того, щоб подолати водну перешкоду, створити плацдарм достатній для розгортання сил, тут інша тактика потрібна. Ні у нас, ні у противника достатніх сил немає, щоб відкинути їх на південний схід, чи у ворога проникнути на нашу територію. Не просто проникнути там диверсійно-розвідувальними групами, а створити плацдарм для розгортання сил. Таких спроможностей немає.

Можливо, взимку, коли буде замерзання Дніпра, це змінить характер бойових дій, але поки що там очікувати якихось радикальних змін на цій ділянці не варто. Наші оборонці тут доволі впевнені тримають оборону», – зазначив він.

У майбутньому характер бойових дій на півдні залежатиме від того, чи буде Росія спрямовувати головний удар саме на цей регіон, каже експерт.

Щоб рухатись далі до Запоріжжя, більше сил потрібно противнику

«Допоки не буде розв'язаний в той чи інший бік вузол на сході, очікувати якихось рівнозначних дій на інших ділянках фронту не варто. От ми маємо просування в бік Запоріжжя зі сходу. Але просування просуванням, зрештою далі що? Щоб рухатись далі до Запоріжжя, більше сил потрібно противнику.

Якщо росіяни не досягнуть своїх цілей на Донбасі і скажуть: «Чорт із ним», це не значить, що чорт із ним з іншими ділянками фронту. Вони можуть перенести напрямки головних ударів. Це залежить від людських і матеріальних ресурсів, які вони матимуть на той час. Ну, а що стосується правобережжя Дніпра, дуже сумнівно, що в них щось вийде. Звісно, якщо ми оборону триматимемо», – додав Лакійчук.

«М'яч виключно на полі Росії»

Видання The Washington Post із посиланням на власні джерела днями повідомляло, що під час телефонної розмови 16 жовтня з президентом США Дональдом Трампом російський президент Володимир Путін зажадав від України передачі всієї території Донецької області як умову для припинення війни. Натомість Путін запропонував повернути Україні захоплені Росією частини територій у Запорізькій і Херсонській областях.

Пізніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Путін нібито «готовий прийняти концепцію США по Україні» і «рухатися далі».

Київ заявляє про готовність до дипломатії, але не за умови, що Україна має залишити певні райони, подарувавши Росії свою землю. Президент України Володимир Зеленський вважає перемир’я можливим, але за умови посилення тиску на Росію.

Політолог Ігор Рейтерович сказав «Новинам Приазов’я», що можливість дипломатичного врегулювання залежить виключно від Росії.

«Україна таку здатність до подібних перемовин вже продемонструвала. Це погоджена історія зі США, історія, яка підтримується, в принципі, європейськими країнами. Тому на сьогодні м'яч виключно на полі Росії. Останні заяви, які робив Лавров, частково робив путінський спецпредставник чи спецпосланець Дмитрієв, свідчать про те, що росіяни розглядають варіант заморожування війни по лінії фронту, яка є на сьогодні. Але ймовірність цієї реалізації буде залежати виключно від політичної волі Путіна. Погодиться він на це чи не погодиться», – каже він.

Війна може продовжуватися доти, доки Росія вже не матиме іншого вибору, ніж сідати за стіл перемовин і домовлятися, вважає політолог.

Трамп запропонував Путіну дуже непоганий спосіб зберегти обличчя

«І не факт, що для них це буде краще, ніж, наприклад, могли б отримати зараз. Із суто раціональної думки Трамп запропонував Путіну дуже непоганий спосіб зберегти обличчя і вийти з тієї ситуації, яка склалася. Але Путін поки відкидає всі раціональні доводи в цьому плані і раціонально сподіваючись, що йому вдасться дотиснути ситуацію, отримати для себе максимум.

Максимум він вже точно не отримає, тому так чи інакше питання, скоріше за все, зведеться до завершення, принаймні активної фази, бойових дій, по тій лінії фронту, яка є станом на сьогодні і яка навряд чи зміниться, що в один бік, що в інший у найближчому майбутньому. Як би нам не хотілося зворотного, з точки зору змін, звісно, на нашу користь», – підкреслив Рейтрович.

«Поступка з боку України»

Щоб Росія погодилася на припинення вогню, на неї потрібно максимально тиснути економічно, вважає Рейтерович. Але водночас важливою є підтримка України з боку західних партнерів.

«Взагалі історія з заморожуванням війни по лінії фронту сама по собі є колосальною поступкою з боку України. Це саме поступка з боку України. І очевидно, що ми це повинні так подавати і так саме це повинні сприймати на Заході. В принципі нам вже вдалося цього досягнути.

З приводу домовленості території, може, таке, що ніяких домовленостей не буде. Буде просто невизнання факту їхньої приналежності Росії, тобто буде визнання факту окупації. Ніхто юридично ніколи це не визнає. І, по суті, ми будемо мати ситуацію, яка була, наприклад, між Північною і Південною Кореєю, коли жодна зі сторін не уклала мирний договір, але в них діє договір про припинення вогню. Мені здається, що це для нас найбільш імовірний сценарій», – зазначив експерт.

Попри окремі ризики, цей сценарій має певні плюси, каже Рейтерович і пояснює, чому.

Найголовнішим є припинення бойових дій

«Тому що ми можемо спокійно думати про гарантії безпеки, укладати додаткові угоди з європейськими країнами і з більшою впевненістю дивитися в майбутнє. Найголовнішим є припинення бойових дій. І принаймні якась формалізація цього припинення бойових дій, а далі у нас буде дуже тривалий процес», – сказав він.

«Роблять з України ворога»

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, який моніторить ситуацію на півдні України, розповів «Новинам Приазов'я», що Росія буде намагатися реалізувати на окупованих територіях півдня такий самий сценарій, як і на захоплених територіях сходу з 2014 року.

Вони будуть робити, це по максимуму відправляти людей на фронт

«Вони будуть працювати над тим, щоб зробити саме «Донбас-2», навряд чи Крим. Для них треба створити ситуацію, коли люди, які проживають на новоокупованих територіях, ненавиділи Україну, так само як помітна частина людей староокупованої частини Донецької та Луганської областей. Створити уявлення, що Україна – ворог, повернення України буде її персональним злом для людей, що Україна принесе їм страждання, біль, небезпеку.

От небезпека, з одного боку, Україну вони будуть показувати як небезпечну, а з іншого боку, як слабку, корумповану, нещасну, до якої не хочеться приєднуватися, з якої не хочеться асоціюватися. Я впевнений, що це буде їхній план. Друге, що вони будуть робити, – це по максимуму відправляти людей на фронт, щоб відрізати для них можливість повернення в Україну», – зазначив він

«Спротив із перших днів»

Із окупованих територій півдня виїхало багато місцевих жителів, зазначив аналітик. Втім, для того, щоб зробити цей регіон лояльним, Росії потрібні десятиліття.

Людей на цих територіях стає менше

«Ні в Криму, ні на староокупованій території Донбасу не було такого спротиву. А тут ми маємо просто героїчний спротив із перших днів. І, як ми розуміємо, він продовжується. З іншого боку, людей на цих територіях стає менше, навіть якщо вони залишаються на тих поглядах, на яких і були, тобто вірними Україні, чекають на повернення, але їх стає фізично менше. І це знелюднення, воно доволі суттєве. В цьому сенсі їм (окупаційній владі) трішки легше буде, ніж на Донбасі і в Криму. Але якщо говорити про те, скільки часу на це піде, ну це десятиліття їм потрібні», – зауважив Данилов.

На його думку, звільнити території Україна зможе тоді, коли для цього з'являться сприятливі умови – політичні або військові.

«Це може статися як в результатів певних подій у Москві, коли буде критичне ослаблення центральної влади. Або коли українська армія буде мати сили та засоби, які будуть переважати супротивника. Якщо це невідомість повна, коли це може статися, то у другому варіанті зміни балансу на фронті – це роки.

Давайте подивімось на ситуацію з окупованою частиною Азербайджану, яка декілька років тому була звільнена. Ну так, реабілітація займе багато часу після окупації. Можливо, навіть більше, ніж буде тривати сама окупація. Це правда. Але це не означає, що це не треба робити», – наголосив Данилов.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року.

У вересні 2022 року Москва оголосила про анексію чотирьох українських областей. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.

У Росії заперечували, що ведуть проти України загарбницьку війну і назвали це «спеціальною операцію». Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)