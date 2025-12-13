Мирна угода щодо України, попри всі труднощі, «могла б спрацювати» – Трамп

Мирна угода щодо України, попри всі труднощі, «могла б спрацювати», зазначив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, трансляцію якого вів Білий дім.

За його словами, «існує відчутний прогрес у зусиллях, спрямованих на припинення війни».

Відповідаючи на запитання щодо перспектив врегулювання, Трамп зазначив, що нині триває робота над можливістю укладення мирної угоди, а результати можуть стати відомими вже «найближчим часом».

Коментуючи ідею створення «вільної економічної зони» на Донбасі та інших територіях, окупованих Росією, президент США відмовився від конкретних пояснень, наголосивши на складності ситуації.

«Я не хочу зараз про це говорити. Це дуже складна ситуація, але це могло б спрацювати. І багато людей хочуть, щоб це спрацювало. Усе, що я хочу зробити - зупинити загибель 25 тисяч людей на місяць», – сказав Трамп.

Президент Зеленський раніше під час спілкування з журналістами наголосив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. «Є бачення США, Росії та України, і у нас немає єдиної думки щодо Донбасу», – сказав Зеленський.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території та гарантій безпеки.

За словами Зеленського, США вважають, що повне припинення вогню між Україною та РФ можливе лише після підписання комплексної рамкової угоди про мир, оскільки, на думку американців, Росія не погодиться на перемир’я без такого документа, хоча Київ наполягає, що найперше має бути припинення вогню.

Невідомо, чи готовий президент Росії Володимир Путін погодитися на угоду про припинення війни. Після переговорів з посланцями Трампа в Москві минулого тижня Кремль заявив, що деякі пропозиції, що стоять на столі, є прийнятними, але інші він відхилив.



