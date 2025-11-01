Операція ГУР в Покровську триває, а повідомлення про знищення десанту є провокацією РФ – джерело

Операція українських спецпідрозділів зі стабілізації ситуації в Покровську триває, повідомило Радіо Свобода джерело у військовій розвідці.



«Операція зі стабілізації триває, працює Головне управління розвідки. Операція триває під командуванням генерала Буданова», – повідомило джерело.



У розвідці зазначають, що повідомлення про начебто знищення українського десанту біля Покровська не відповідають дійсності.



«Інформація про начебто знищення українського десанту є черговою російською провокацією і роботою російської пропаганди, є брехнею, як і всі попередні повідомлення Герасимова про начебто оточення і захоплення українського міста», – додало джерело.

Раніше агенція Reuters з посиланням на свої джерела повідомила, що на початку цього тижня Україна відправила спецпідрозділидля ведення бойових дій у східній частині міста Покровськ – це відбулося саме в той момент, коли Росія заявила, що оточила українські війська в цьому районі.

Міноборони РФ згодом заявило, що нібито зупинило висадку з вертольота групи спецпризначенців ГУР в районі близько кілометра на північний захід від околиці Покровська. Російська сторона стверджує, що нібито всі 11 людей, які висадилися з вертольота, вбиті.



Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація у Покровську – складна, на цьому напрямку зосереджено 170 тисяч російських військ. Водночас він заперечив оточення українських військ у місті.

Минулого тижня, 26 жовтня, Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тис. людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тис.) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



