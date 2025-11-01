Reuters: спецпризначенці ГУР висадились у Покровську

На початку цього тижня Україна відправила спецпідрозділи для ведення бойових дій у східній частині міста Покровськ, яке перебуває в облозі, саме в той момент, коли Росія заявила, що оточила українські війська в цьому районі, повідомляє Reuters з посиланням на два українські військові джерела.

Захоплення Росією Покровська, важливого автомобільного та залізничного вузла, може відкрити їй шлях до подальшого просування до східної частини Донецької області, яку російська армія прагне повністю окупувати. Російські війська просуваються до Покровська вже понад рік.



Reuters із посиланням на джерело в 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ пише, що спецназівці ГУР кілька днів тому висадилися в Покровську на гелікоптері Black Hawk в рамках операції, яка була ускладнена діями російських безпілотників. Операцією керував голова української військової розвідки Кирило Буданов.



На відео, з яким ознайомилося Reuters, щонайменше 10 військовослужбовців спускаються з гелікоптера у поле. Інформагентство зазначає, що не змогло підтвердити місце та дату зйомки.

Радіо Свобода не може незалежно підтвердити цю інформацію.



Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація у Покровську – складна, на цьому напрямку зосереджено 170 тисяч російських військ. Водночас він заперечив оточення українських військ у місті.

Минулого тижня, 26 жовтня, Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тис. людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тис.) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



