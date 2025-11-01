Розвідка Британії розповіла, до чого може призвести політизація та мілітаризація освіти в Росії

Політизація та мілітаризація освіти в Росії сприятимуть збереженню експансіоністського російського націоналізму у довгостроковій перспективі, заявляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.



«Цілком ймовірно, що політизація та мілітаризація російської освіти, у поєднанні зі зростаючою ідеологічною індоктринацією російських дітей у ширшому сенсі, сприятимуть збереженню експансіоністського російського націоналізму у довгостроковій перспективі», – йдеться у повідомленні.

У розвідці зауважують, що збільшення, як повідомляється, кількості військових кадетських програм у російських дитячих садках є частиною дуже ймовірної триваючої мілітаризації російської освіти.

За даними російського видання «Верстка», від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році значно зросла кількість російських дитячих садків, що пропонують програми для військових кадетів, і понад 100 дитячих садків по всій Росії згодом розпочали курси військової підготовки.

Повідомляється, що дітей дошкільного віку навчають марширувати, практикувати рукопашний бій «в ігровій формі», поводитися з вогнепальною зброєю, їм влаштовують «зустрічі з учасниками спеціальної військової операції» (так в РФ називають війну проти України – ред.).

Як пише британська розвідка, звіти з відкритих джерел свідчать про те, що в деяких містах кадетські групи пов’язують з певними збройними силами, такими як поліція чи прикордонна служба, деякі з них пов’язані з молодіжною організацією Міністерства оборони Росії «Юнармія» та кремлівською молодіжною організацією «Рух перших». Повідомляється, що кадетські групи в дитячих садках також є частиною планів щодо закону про кадетську освіту, який зараз перебуває на стадії розробки.

Також, за даними розвідки Британії, триває насильницьке політичне виховання української молоді російською владою на незаконно окупованих територіях України.

Днями Офіс генпрокурора України повідомив про підозру семи громадянам України у вчиненні правопорушень, пов’язаних із залученням неповнолітніх до діяльності військово-патріотичного руху, контрольованого збройними силами РФ, на тимчасово окупованих територіях України. За даними слідства, керівник регіонального штабу так званої «Юнармії ДНР» разом із шістьма керівниками місцевих підрозділів протягом 2019-2025 років залучили понад 6 тисяч українських дітей у Донецькій області.