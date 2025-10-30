ОГП: сімох громадян України підозрюють у залученні понад 6 тисяч українських дітей на Донеччині до «Юнармії» РФ

Ювенальні прокурори повідомили про підозру семи громадянам України у вчиненні правопорушень, пов’язаних із залученням неповнолітніх до діяльності військово-патріотичного руху, контрольованого збройними силами РФ, на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, їм інкриміновано злочини, вчинені у складі організованої групи, за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 436-2 ( Порушення законів та звичаїв війни; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у 2016 році за ініціативою Міноборони РФ було створено всеросійський дитячо-юнацький військово-патріотичний рух «Юнармія», його діяльність поширили на тимчасово окуповані території України – Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.



«Встановлено, що керівник регіонального штабу так званої «Юнармії ДНР» разом із шістьма керівниками місцевих підрозділів упродовж 2019-2025 років залучили понад 6 тисяч українських дітей у Донецькій області. Дітям обіцяли пільги та кар’єрні можливості у збройних силах РФ», – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора додають, що підозрювані пропагували вступ неповнолітніх до лав російської армії, організовували військову підготовку – навчання користуванню зброєю, стройові заняття, участь у «військових» заходах, вони також виготовляли та поширювали матеріали, які заперечували збройну агресію РФ проти України та виправдовували її.

ОГП зафіксував непоодинокі випадки, коли після досягнення повноліття вихованці так званої «Юнармії» вступали до армії РФ та брали участь у бойових діях проти України.

Українські правоохоронці нагадують, що 15 березня 2022 року Міноборони РФ видало наказ про залучення членів «Юнармії» до участі у так званій «спеціальній військовій операції». Відповідно до Стратегії розвитку патріотичного виховання в РФ, не менше 10% новобранців до лав збройних сил повинні надходити саме з «Юнармії».

Також, за даними розвідки Британії, насильницьке політичне виховання української молоді російською владою на незаконно окупованих територіях України триває.

«Молодіжна організація Міністерства оборони Росії «Юнармія» і кремлівська молодіжна організація «Рух перших» є серед тих організацій, які навчають українських дітей військовим навичкам і нав’язують їм проросійську й антиукраїнську пропаганду. Російські органи освіти прагнуть протидіяти нібито «екстремізму» – термін, для якого в російської влади є широке визначення», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у розвідці звертають увагу на те, що в посібнику Міністерства освіти Росії за 2022 рік під назвою «Запобігання конфліктам, проявам екстремізму і тероризму в полікультурному освітньому середовищі» вислів «Слава Україні» називався показником екстремізму.