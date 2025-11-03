Командування повідомляє про 162 боєзіткнення на фронті за добу

Російські війська продовжували атакувати на низці напрямків протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 3 листопада. Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксували 162 боєзіткнень.

Зокрема, Сили оборони відбили одну російську атаку на Північно-Слобожанському і Курському напрямках і 12 на Південно-Слобожанському.

На Куп’янському напрямку відбулося 13 російських атак – українські війська відбивали штурми в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та в бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного.





Армія РФ атакувала сім разів на Лиманському напрямку, вісім на Слов’янському і двічі – на Краматорському.

На Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 18 атак.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія», – йдеться в зведенні.

Російські загарбники також 29 разів атакували на Олександрівському напрямку.

П’ять сутичок мали місце на Гуляйпільському напрямку, ще одну спробу штурму ЗСУ відбили на Придніпровському.

На Покровському напрямку фронту є результати «у знищенні окупанта», повідомив напередодні президент Володимир Зеленський.

26 жовтня Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тис. людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тис.) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



