Вчора під час ударів по Дніпропетровщині загинули українські військові – УВ «Схід»

«Наразі триває перевірка дотримання розпоряджень ЗСУ щодо сповіщення про ракетну небезпеку та розміщення особового складу»
«Наразі триває перевірка дотримання розпоряджень ЗСУ щодо сповіщення про ракетну небезпеку та розміщення особового складу»

Під час комбінованих ударів по Дніпропетровщині 1 листопада загинули українські військові, йдеться у повідомленні угруповання військ «Схід».

«Наразі триває перевірка дотримання розпоряджень ЗСУ щодо сповіщення про ракетну небезпеку та розміщення особового складу», – зазначили військові.

Інших подробиць обстрілів наразі невідомо.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


