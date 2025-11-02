Вчора під час ударів по Дніпропетровщині загинули українські військові – УВ «Схід»

Під час комбінованих ударів по Дніпропетровщині 1 листопада загинули українські військові, йдеться у повідомленні угруповання військ «Схід».

«Наразі триває перевірка дотримання розпоряджень ЗСУ щодо сповіщення про ракетну небезпеку та розміщення особового складу», – зазначили військові.

Інших подробиць обстрілів наразі невідомо.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



