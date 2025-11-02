Зеленський: Росія запустила по Україні близько 1500 дронів і 70 ракет за тиждень

Російська армія з вечора атакувала громади Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Чернігівської та Одеської областей, повідомив президент Володимир Зеленський 2 листопада.

«Майже 1500 ударних дронів, 1170 керованих авіаційних бомб і понад 70 ракет різних типів використали росіяни для ударів по життю в Україні лише за цей тиждень. Були влучання по звичайних житлових будинках, цивільній інфраструктурі, численні терористичні удари по енергетиці. Я дякую кожному й кожній, хто допомагає після цих ударів», – підсумував він.

За словами президента, триває робота із забезпечення підтримки енергетики протягом зими. Він повідомив про «предметні домовленості» з партнерами України.

«Внесками у Фонд підтримки енергетики або необхідним обладнанням нас уже підтримують США, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Литва, Данія, Швеція, Естонія, Іспанія та Єврокомісія. Дякуємо всім, хто з Україною!» – додав Зеленський.

Раніше обласні військові адміністрації повідомили про загиблих і поранених на Донеччині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Запоріжжі через атаки минулої доби та вночі на неділю.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



