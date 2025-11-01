В «Укренерго» анонсували графіки відключення світла в окремих регіонах у неділю протягом дня

У неділю, 2 листопада, відключення світла діятимуть в окремих регіонах та в певні проміжки часу – з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00, йдеться у повідомленні оператора «Укренерго».

Енергетики уточнили, що завтра обсяги відключень електроенергії відносно невеликими – від 0,5 до 1,5 черги.

При цьому, застосовуватися відключення будуть з 08:00 до 11:00 (ранковий пік навантаження) та з 15:00 до 22:00, коли зростає вечірнє навантаження на енергомережу.



Також із 8:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 діятимуть обмеження для промислових споживачів.

Оператор просить споживати електроенергію ощадливо, коли вона є. Час та обсяги обмежень можуть змінюватися.

30 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі національна енергетична компанія «Укренерго» вимушено поновила застосування заходів обмеження споживання в усіх регіонах України.

Росія вночі та зранку 30 жовтня завдала складного комбінованого удару по Україні. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, Росія для удару застосувала 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (дев’ять із них – «балістика») та 653 БпЛА різних типів. Українські військові знешкодили 592 дрони та 31 ракету. За даними президента Володимира Зеленського, через атаку постраждали 10 регіонів України.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







