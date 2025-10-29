«Як Україна незламна, так і ми незламні». Як українці пристосовуються до життя без світла

Із 29 жовтня в деяких регіонах України, враховуючи Київ, Київську, Черкаську, Сумську та Дніпропетровську області, знову почали застосовувати погодинні графіки відключень світла (ПГВ): такі обмеження діятимуть протягом усього дня, повідомили в «Укренерго».

«Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів, у кількох регіонах України змушені ввести графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується», – зазначили в компанії.

Як українці живуть у такому режимі в різних регіонах країни,розповідає телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

«Страшнувато, але треба йти»

Темно. До ранку ще кілька годин. Наталія Мешок відкриває двері одного з дитячих садків у Чернігові.

«Порожньо, темно. Страшнувато, але треба йти. Бо тут діти. Погуляли, і їм треба щось перекусити. Дитина не розуміє [проблем з електрикою], і їй не треба розуміти. Їхнє дитинство і так вже вкрадене», – каже вона.

Наталя працює кухарем.

Всі дитячі садки в Україні, за нормами безпеки, обладнані електричними плитами, тому приготування їжі під час блекаутів вимагає гнучкого підходу: поки є світло – намагаються приготувати сніданок.

Приготування їжі Наталія закінчує за годину-півтори до того, як мільйони українців тільки відкривають очі.

Світло відключають практично у всіх регіонах України.

Різні принципи «енергонезалежності»

Із 2022 року в Україну завезли понад два мільйони побутових акумуляторів. Щоб підключити акумулятор до квартири, необхідно на електричному щитку відключити всі пристрої, які споживають багато електроенергії. Наприклад, бойлер.

У мене вдома з самого ранку темно. Те, що я роблю, згідно з усіма інструкціями, заборонено, і я раджу не повторювати за мною без спеціальної підготовки. Але українці давно зрозуміли, що це просто і ефективно: провід, вилка-вилка – і готово. У мене в квартирі немає газу, зате є туристична газова плита.

Без світла води вдома теж немає. Тому ванні процедури – зі стратегічних запасів. Я мию голову. Дружина використовує сухий шампунь – ще один популярний продукт в Україні.

Для кожного українця принципи «енергонезалежності» різні. У багатьох житлових комплексах у Києві та по всій Україні встановлюють великі генератори, які забезпечують базові потреби мешканців комплексу – воду та ліфти.

У невеликих будинках – «хрущовках», старих радянських, – є газ, і з цим набагато простіше.

«Чіпляємося і сидимо з ліхтариками»

За 200 кілометрів від мене, у Чернігові, Ганна Пустовіт готує дочкам чай саме на газу.

Чернігів – перше місто України, яке відчуло тяжкість блекаутів цього року. З літа 2025 року російська армія знищувала енергоінфраструктуру регіону, тому світла іноді немає цілими днями.

У Ганни, до речі, є екофлоу. Але він розрядився, і в хід пішли LED-стрічки та ліхтарики.

«Коли світла немає, ми в цій кімнаті, одну таку лампу вмикаємо. У дочки теж така. І ось так чіпляємо і сидимо з ліхтариками», – ділиться вона.

У Чернігівській області першими в Україні запрацювали «Пункти незламності» – тут можна зарядити телефон і зігрітися.

Слідом за Черніговом такі намети з'явилися в Сумах, Харкові.

Київ у темряву почав занурюватися лиш нещодавно.

«Або знаходиш вихід, або закриваєшся»

З самого ранку тут смажать, варять і печуть – готуються до відкриття навіть без світла. Це ресторан у центрі Києва. Генератор тут стоїть ще з 2022 року – тоді Україна вперше переживала блекаути.

«У нас є витяжки, які працюють від генератора. У нас є парильня, де ми смажимо м'ясо. У нас там є живий вогонь. У нас заведена спеціальна витяжна система, яка підключена до генератора, і ви навіть не відчуєте, що ми працюємо від генератора», – каже Лаура, адміністраторка ресторану Argentina grill.

Ресторатори одними з перших, ще в 2022-му, почали підлаштовуватися до життя в темряві: або знаходиш вихід із ситуації, або закриваєшся.

За цим же принципом працює все в країні – іншого шляху просто немає. І щоб навчити інших українців жити без світла, рятувальники разом із відомим в Україні рок-гуртом «Танок на майдані Конго» навіть створили онлайн-курс: «Не стій – вмикай: світло, тепло та інтернет».

У чернігівському дитячому садку, де готує НаталІя, теж можуть розповісти основні принципи виживання: близько 9-Ї ранку, поки діти снідають у підвалі, бо в місті тривога, вона разом із колегами на кухні закутують у рушники обід, щоб не охолонув. І планує завтрашній раціон.

Завтра теж на роботу – з ночі. Поки буде світло.

«Вони хочуть нас зламати. Але як Україна незламна, так і ми незламні. Ми витримаємо. Вистоїмо і переможемо. Віра в майбутнє повинна бути. Бо якщо не буде віри, навіщо ми ходимо, що ми робимо?» – каже Наталія.