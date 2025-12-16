Трамп подав позов проти ВВС, вимагає 10 мільярдів доларів компенсації

Президент США Дональд Трамп у понеділок подав судовий позов проти британської мовної корпорації ВВС(Бі-Бі-Сі), яку звинуватив в поширенні наклепницької інформації.

Він вимагає 10 мільярдів доларів компенсації збитків.

У своєму позові президент Трамп стверджує, що в програмі, що вийшла в ефір за тиждень до президентських виборів 2024 року, Бі-Бі-Сі навмисне спробувала представити його виступ 6 січня 2021 року біля Білого дому перед своїми прихильниками як заклик до штурму будівлі Конгресу, вирізавши з ефірного варіанта програми ту частину його промови, в якій він сказав, що протести повинні бути мирними. Дональд Трамп кваліфікує дії Бі-Бі-Сі як «спробу втрутитися в перебіг виборів, щоб вплинути на їхній результат на шкоду президенту Трампу».

У позові йдеться про документальну програму «Панорама», в якій було показано документальний фільм «Трамп: другий шанс». У цьому фільмі було використано фрагменти виступу Дональда Трампа 6 січня 2021 року, невдовзі після якого численна група його прихильників увірвалася до будівлі Конгресу з метою зірвати затвердження результатів президентських виборів, на яких Дональд Трамп програв кандидату демократів Джо Байдену. Автори фільму використали фразу Трампа, який закликав своїх прихильників «битися щосили», скоротивши наступну за нею фразу: «я знаю, що всі ви незабаром вирушите до будівлі Капітолію, щоб мирно і патріотично заявити про себе на повний голос».

Раніше Бі-Бі-Сі вибачилася перед Трампом і публічно визнала те, що її очільник назвав «помилкою в судженні», внаслідок чого її аудиторія отримала «помилкове уявлення», що Дональд Трамп прямо закликав до «насильницьких дій». Двоє високопоставлених керівників мовної корпорації пішли у відставку. «Бі-Бі-Сі не мала наміру нікого вводити в оману», заявив її адвокат.

Ця програма не була показана в Сполучених Штатах, проте президент Трамп подав позов до федерального суду в Майамі. Щоб здобути перемогу в суді, президент повинен довести, що Бі-Бі-Сі свідомо намагалася ввести свою аудиторію в оману або діяла безрозсудно.

В останні два роки об'єктами судових позовів Дональда Трампа були кілька американських засобів інформації, яких він звинувачував у розповсюдженні неправдивої інформації. Телекомпанії CBS та ABC досягли з ним позасудових угод, виплативши багатомільйонні компенсації. Розгляд його позовів щодо The Wall Street Journal і The New York Times триває.