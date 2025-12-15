Азербайджан: Алієв планує помилувати тисячі людей у ​​рамках найбільшої в історії країни амністії

Президент Азербайджану Ільгам Алієв запропонував масову амністію, яка може торкнутися понад 20 тисяч людей. Як повідомляє державне агентство «Азертадж», Алієв висунув ініціативу з нагоди «року конституції і суверенітету», назвавши її жестом «гуманізму й милосердя» після відновлення контролю у 2023 році над Нагірним Карабахом, який від початку 1990-х контролювали етнічні вірмени.

Документ щодо амністії внесли до Міллі Меджлісу – парламенту країни.

Очікується, що амністія стане найбільшою за кількістю осіб, щодо яких її буде застосовано, у тому числі за кількістю засуджених, звільнених від позбавлення волі.

За попередніми даними, понад п’ять тисяч засуджених будуть звільнені від покарання у вигляді позбавлення волі, термін позбавлення волі більш ніж у трьох тисяч осіб буде скорочений, понад сім тисяч засуджених будуть звільнені від покарання у вигляді обмеження волі, близько чотири тисяч – від інших покарань, не пов’язаних із позбавленням волі або від умовних покарань. Крім того, більше ніж тисяча людей будуть звільнені від кримінальної відповідальності.

Незрозуміло, чи вплине цей план на тих, хто, за словами правозахисників, був ув’язнений із політичних мотивів, кількість таких осіб в Азербайджані, за даними Європейського парламенту, за останні роки зросла майже до 400.

Азербайджан давно стикається з критикою з боку правозахисних груп за придушення політичного інакомислення і незалежних ЗМІ.