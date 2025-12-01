Доступність посилання

Новини | Міжнародні

Азербайджан: лідера опозиційної партії заарештували за підозрою в спробі захоплення влади

Голова опозиційної «Партії народного фронту» Азербайджану Алі Керімлі
Голова опозиційної «Партії народного фронту» Азербайджану Алі Керімлі

Сабаїльський районний суд Баку заарештував на два місяці та 15 днів голову опозиційної «Партії народного фронту» Азербайджану (AXCP) Алі Керімлі, а також члена президії партії Мамеда Ібрагімлі. Про це повідомила азербайджанська служба Радіо Свобода.

Керімлі та Ібрагімлі звинуватили в діях, спрямованих на насильницьке захоплення влади та насильницьку зміну конституційного ладу держави. Їм загрожує ув’язнення до довічного терміну.

Читайте також: На кордоні Грузії й Азербайджану розбився турецький військово-транспортний літак із 20 людьми на борту

Очільників партії затримали 29 листопада після обшуків. Того дня силовики затримували й інших активістів партії, але згодом їх відпустили.

Розслідування щодо Керімлі та Ібрагімлі триває в рамках кримінальної справи проти 87-річного колишнього керівника адміністрації президента Азербайджану Раміза Мехтієва. Він обіймав цю посаду з 1995 до 2019 року.

Влада звинувачує його в діях, спрямованих на насильницьке захоплення влади, державній зраді та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Його відправили під домашній арешт на чотири місяці.


