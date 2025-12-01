Азербайджан: лідера опозиційної партії заарештували за підозрою в спробі захоплення влади

Сабаїльський районний суд Баку заарештував на два місяці та 15 днів голову опозиційної «Партії народного фронту» Азербайджану (AXCP) Алі Керімлі, а також члена президії партії Мамеда Ібрагімлі. Про це повідомила азербайджанська служба Радіо Свобода.

Керімлі та Ібрагімлі звинуватили в діях, спрямованих на насильницьке захоплення влади та насильницьку зміну конституційного ладу держави. Їм загрожує ув’язнення до довічного терміну.

Читайте також: На кордоні Грузії й Азербайджану розбився турецький військово-транспортний літак із 20 людьми на борту

Очільників партії затримали 29 листопада після обшуків. Того дня силовики затримували й інших активістів партії, але згодом їх відпустили.

Розслідування щодо Керімлі та Ібрагімлі триває в рамках кримінальної справи проти 87-річного колишнього керівника адміністрації президента Азербайджану Раміза Мехтієва. Він обіймав цю посаду з 1995 до 2019 року.

Влада звинувачує його в діях, спрямованих на насильницьке захоплення влади, державній зраді та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Його відправили під домашній арешт на чотири місяці.



