На кордоні Грузії й Азербайджану розбився турецький військово-транспортний літак. Міністерство оборони Туреччини опублікувало заяву, в якій підтвердило катастрофу літака.

«Військово-транспортний літак C130, який вилетів з Азербайджану до нашої країни, зазнав аварії на грузинсько-азербайджанському кордоні. У співпраці з владою Азербайджану та Грузії розпочато пошуково-рятувальні роботи», – йдеться у заяві.

Раніше і Грузія, й Азербайджан підтвердили катастрофу. МВС Грузії повідомило, що військово-транспортний літак C-130 збройних сил Туреччини впав на грузинській території, за п’ять кілометрів від кордону з Азербайджаном у муніципалітеті Сігнагі.

Азербайджан повідомив, що борт вилетів із Гянджі.

Президент Азербайджану Ільгам Алієв висловив співчуття президентові Туреччини. «Глибоко вражені звісткою про загибель військовослужбовців внаслідок аварії військово-транспортного літака ВПС Туреччини. Висловлюю братньому народу Туреччини найглибші співчуття у зв’язку з трагедією», – йдеться у листі.

Число тих, хто був на борту, і можливу кількість жертв турецьке Міністерство національної оборони поки що не наводить. Причина катастрофи – також поки що невідома.

У соціальних мережах поширюються відео катастрофи літака, перевірені Радіо Свобода, на одному з таких відео видно, як весь фюзеляж і його фрагменти падають на землю окремими шматками.

Також з’явилися повідомлення про те, що пілоту вдалося катапультуватися з літака, хоча ці повідомлення поки не підтверджені.