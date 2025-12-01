Владна партія Грузії звинувачує BBC в поширенні фейку

Владна партія «Грузинська мрія» звинуватила британського мовника ВВС у поширенні фейку та оголосила, що розпочне юридичний процес проти телерадіомовної корпорації. Як зазначається в заяві, «будуть використані всі можливі правові механізми, щоб так зване медіа, яке поширює брехню, понесло відповідальність за поширення брудних та брехливих звинувачень».

У коментарі зазначено, що в публікації ВВС немає «фактів, які підтверджують таке серйозне звинувачення» (у застосуванні поліцією хімічної зброї під час розгону демонстрацій).

Згідно з «Грузинською мрією», «всі припущення засновані на думках конкретних осіб», серед яких доктор Чахунашвілі, один з активних учасників акцій у Тбілісі, батько якого, за заявою партії, «особисто брав участь у процесі «скинення влади» 4 жовтня і фізично проник у двір президентського палацу».

У заяві зазначено, що «Грузинська мрія» надала ВВС «повноцінні відповіді та докладно за пунктами задовольнила інтерес британського видання».

«Виходячи з того, що останнім часом це медіа виявилося замішаним у ряді скандалів і неодноразово було викрито у поширенні брехні, через що в компанії навіть змінився топменеджмент, ми на початку нашої відповіді поставили лише дві умови – повністю висвітлити нашу позицію, надати докази кожного слова, яке ми надіслали; паралельно ми вимагали, щоб усі судження, подані у статті, були засновані виключно на доказах, відповідно до високих журналістських стандартів. Натомість ми отримали потік брехні та серйозних звинувачень на адресу влади», – сказано в заяві.

Крім того, партія опублікувала лист, отриманий від ВВС, та відповідь, надіслану медіакорпорації. Вони стосуються як розгону мітингів, так і інших тем, пов'язаних із антиурядовими протестами, включаючи арешт Ґіорґі Бачіашвілі та санкцій проти Бідзіни Іванішвілі.

Також у «Грузинській мрії» назали «вкрай несерйозними» звинувачення щодо застосування грузинською поліцією під час розгону мітингів бромбензилціаніду.

Британська медіакорпорація ВВС наразі не коментувала заяву владної грузинської партії.