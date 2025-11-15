Трамп має намір позиватися до BBC після маніпуляцій із його промовою

Президент США Дональд Трамп заявив, що, найімовірніше, наступного тижня позиватиметься в суді до британської мовної корпорації BBC за те, що в програмі «Панорама» була відредагована його промова. Про це він повідомив журналістам на борту президентського літака, повідомляє Reuters.

«Я думаю, що маю це зробити, адже вони навіть визнали, що шахраювали. Вони змінили слова, які я говорив», – сказав Трамп.

Президент США зазначив, що має намір вимагати від BBC компенсацію від одного до п'яти мільярдів доларів.

Трамп зазначив, що не обговорював інцидент із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, хоча той намагався додзвонитися йому і був «дуже збентежений».

Полеміку викликала годинна передача «Трамп: Другий шанс?», яка вийшла в ефір торік. У сюжеті некоректно цитувалася промова президента США 6 січня 2021 року перед заворушеннями у Вашингтоні. Програма створювала враження, ніби Трамп прямо закликав до заворушень.

У своєму виступі Трамп сказав: «Ми підемо до Капітолію і підбадьорюватимемо наших хоробрих сенаторів та конгресменів». У програмі його слова були наведені так: «Ми підемо до Капітолію... і я піду з вами. І ми боротимемося. Ми боротимемося з усіх сил».

В оригіналі промови Трампа дві частини цього висловлювання були розділені проміжком більш ніж 50 хвилин, зазначає BBC. Корпорація заявила, що програму створив для неї незалежний підрядник.

9 листопада 2025 року BBC отримала лист від юристів Трампа з вимогою більше не показувати випуск програми з відредагованою промовою, вибачитися і «належно відшкодувати завдані збитки». BBC попросила вибачення перед Трампом, але заявила, що не має наміру виплачувати компенсацію.

Після цього у відставку подали генеральний директор BBC Тім Дейві та голова служби новин Дебора Тернес.