Трамп підписав закон, який завершує найтриваліший у США шатдаун

Члени Палати представників США ввечері 12 листопада схвалили законопроєкт про фінансування державних витрат, поклавши край так званому шатдауну, призупинення фінансування значної частини державних служб і установ.

Незабаром після цього законопроєкт підписав президент США Дональд Трамп.

Згідно із законом, працівникам багатьох державних відомств, які не отримували зарплату протягом 43 трьох днів, буде виплачено повну компенсацію, а сотні тисяч держслужбовців, які перебували у вимушених неоплачуваних відпустках, повернуться до роботи, відновляться також виплати продовольчої допомоги американцям з низькими доходами.

Конгрес раніше не міг домовитися про фінансування уряду, оскільки демократи наполягали на продовженні податкових пільг на медичне страхування й виділення коштів на програми пільгової охорони здоров’я, а республіканці підтримати ці вимоги відмовлялися.

Зрештою демократи не змогли досягти бажаного. Декілька законодавців-демократів проголосували за законопроєкт, отримавши від республіканців обіцянку обговорити питання про продовження субсидій у найближчому майбутньому.

За підрахунками бюджетної служби Конгресу, шатдаун зменшить зростання ВВП США у четвертому кварталі на 1,5 відсотка.

Для більшості американців найпомітнішим символом шатдауну стало скасування значної кількості авіарейсів по всій країні через дефіцит авіадиспетчерів.

Новим законом передбачається фінансування більшості держслужб лише до кінця січня, коли Конгресу знову потрібно буде вирішувати питання виділення асигнувань на державні витрати.

Урядовий шатдаун, що тривав у США, став найтривалішим в історії країни: тимчасове зупинення роботи уряду США, що виникає, коли Конгресу не вдається погодити фінансування діяльності державних органів, розпочалося 1 жовтня.

Попередній рекорд був установлений на початку 2019 року, під час першого терміну Дональда Трампа. Тоді шатдаун тривав 34 дні й 21 годину.

Для ухвалення бюджету простої більшості, яку республіканці мають в обох палатах Конгресу, було недостатньо. У Сенаті головний фінансовий документ США мають схвалити щонайменше 60 депутатів зі 100.