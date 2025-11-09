Перемога Мамдані на виборах у Нью-Йорку: що за нею

Обрання Зохрана Мамдані новим мером Нью-Йорка – найбільшого міста США – внесло у політичне життя Сполучених Штатів кілька небачених досі моментів. Мамдані став першим в історії Нью-Йорка мером-мусульманином, першим очільником міста південноазійського походження і першим мером, народженим в Африці. До того ж 34-річний Мамдані є наймолодшим міським головою Нью-Йорка за понад століття. І що найбільше вражає аналітиків, що ще декілька місяців тому майже ніхто не прогнозував Мамдані цієї перемоги.

Що це все означає для політичної системи США і суспільства? І на що вказує?

Ще кілька місяців тому важко було уявити такий злет Зохрана Мамдані від хіпхоп-виконавця, консультанта з житлових питань до члена асамблеї штату Нью-Йорк і фаворита виборчих перегонів на посаду голови найбільшого міста США.

Зохран Мамдані побудував свою кампанію на спробах залучити на свій бік розчарованих прихильників Демократичної партії. А достукатися до них йому допомогло і віртуозне використання соціальних мереж.

Не лише Зохран Мамдані в Нью-Йорку – демократи перемогли на всіх ключових локальних виборах у США 4 листопада.

«Імпульс на боці демократів. Республіканці прокинулися і зрозуміли, що навколо вже не обстановка виборів 2024 року», – заявив лідер демократів у Палаті представників Конгресу Хаким Джеффріс .

. «Не думаю, що це пройшло добре для республіканців», – відреагував президент США Дональд Трамп. «Відсутність імені Трампа в бюлетенях і шатдаун стали двома причинами, через які республіканці програли вибори».

«Шатдаун». «Великий негативний фактор для республіканців»

Шатдаун Шатдаун або тимчасове зупинення роботи уряду США, що виникає, коли конгресу не вдається погодити фінансування діяльності державних органів до 1 жовтня.

У 2025 році шатдаун став вже найдовшим в історії США.Попередній рекорд був установлений на початку 2019 року, під час першого терміну Дональда Трампа. Тоді шатдаун тривав 34 дні та 21 годину.Конгрес не може домовитися про фінансування уряду, оскільки демократи наполягають на продовженні податкових пільг на медичне страхування та виділення коштів на програми пільгової охорони здоров’я. Республіканці підтримати ці вимоги відмовляються.Для ухвалення бюджету простої більшості, яку республіканці мають в обох палатах Конгресу, недостатньо. У Сенаті головний фінансовий документ США мають схвалити щонайменше 60 депутатів зі 100.Через шатдаун 650 тисяч федеральних держслужбовців перебувають у неоплачуваних відпустках. Ще 600 тисяч людей, які працюють у критично важливих областях, змушені працювати, не отримуючи зарплату (зазвичай після завершення шатдауну відпрацьований час оплачують).уряду США у 2025 році став уже найдовшим в історії країни.

Шатдаун гірший для нас, ніж для демократів

На зустрічі з сенаторами-республіканцями, яку Axios назвав «незатишною», Трамп знову зажадав використати «ядерну опцію» у Сенаті й закінчити шатдаун – інакше шатдаун «уб’є Республіканську партію». Він «гірший для нас, ніж для демократів», – сказав Трамп, згідно з описами зустрічі.

Шатдаун тепер відчувається повною мірою, через нього під загрозою опинилася видача продовольчих допомог для десятків мільйонів американців, аеропортам не вистачає авіадиспетчерів.

Відсутність/присутність Трампа

Дональд Трамп має віддану базу прихильників, які приходять проголосувати за нього, але, як кажуть аналітики, куди менш активні на інших виборах (і до них важче дістатися під час опитувань громадської думки). Водночас присутність Трампа в Білому домі активізує його супротивників, а його політика непопулярна у більшості в країні – і це мотивує голосування проти республіканців.

Трамп виступає краще передбаченого опитуваннями, коли його ім’я в бюлетені

«Ідея, що Трамп виступає краще передбаченого опитуваннями, коли його ім’я в бюлетені, а в інших випадках демократи показують результати на рівні або краще передбаченого опитуваннями, була досить правильною протягом усієї ери Трампа», – зауважує електоральний аналітик Нейт Сілвер.

Подібно до того, як рік тому виборці помітно хитнулися в бік республіканців, – карти, що показували електоральне зрушення, були суцільно червоними, – нинішні, нехай і локальні вибори, мабуть, показують «синій зсув» порівняно з 2024-м.

Зокрема, рік тому Трамп помітно розширив свою базу серед іспаномовних громадян США. Зараз, здається, вони розчаровані.

Аналітик Раян Мацумото пише, що знайшов у місті Патерсон у Нью-Джерсі (відомому за однойменним фільмом Джима Джармуша) виборчу дільницю з переважанням іспаномовних: у 2024 році вона змістилася на 78 пунктів праворуч порівняно з 2020-м, і зараз на 77 ліворуч порівняно з 2024-м.

Демократи: прагматичний чи ідеологічний підхід

Демократична партія після поразки минулого року сперечалася про шлях до перемоги. Ліве крило, прогресисти, говорили про необхідність жорсткого протистояння Трампу – і їх підтримувала «база» партії.

Центристи нагадують, що перемогу на загальних виборах приносять незалежні виборці, і щоб залучити їх, потрібен прагматичний, а не ідеологічний підхід.

Перемога Мамдані – нової зірки лівого крила партії – привернула до себе найбільше уваги медіа, але навіть якщо порівнювати з успіхом прогресистів у Нью-Йорку та Каліфорнії (де прийняли план із перемальовування округів, який має дати демократам додаткові місця в Конгресі), інші демократи виступили не менш сильно.

У Нью-Джерсі та Вірджинії Мікі Шеррілл та Ебігейл Спанбергер виграли губернаторські перегони з двозначним відривом, перевершивши дані опитувань. Незважаючи на скандал, кандидат демократів Джей Джонс був обраний генеральним прокурором Вірджинії. Демократи перемогли на виборах нижчих рівнів у Пенсильванії та Джорджії.

«Доступність життя»

Прихильники обох крил Демократичної партії отримали аргументи на свою користь, проте ключовим посланням кампаній і Мамдані, і поміркованих демократів стала тема «доступності життя» – як допомогти виборцям звести кінці з кінцями в умовах інфляції, що триває.

На виборах рік тому обіцянка знизити ціни була лейтмотивом кампанії Трампа, і тепер виборці незадоволені вже ним.

Мамдані обіцяє:

заморозити орендну плату,

зробити міські автобуси безкоштовними

відкрити міські продуктові магазини з доступними цінами за рахунок підвищення податків на найбагатших

Все. що стосується податків перебуває у владі законодавчих зборів штату, а не мера міста, і поки неясно, як Маманді збирається свої обіцянки втілювати у життя.

Республіканці ж відкрито сподіваються, що «соціалістичні» ідеї Мамдані проваляться, і це стане їхнім ключовим аргументом на виборах до Конгресу через рік.

Спанбергер і Шеррілл також виступили з планами підтримки виборців, зокрема, обіцяючи зупинити зростання цін на електроенергію.

Історія нинішньої перемоги демократів насправді виглядає, на думку голови Національного комітету Демпартії Кена Мартіна так:

«Як би люди не хотіли зосередитися на розбіжностях усередині партії, була наскрізна лінія – Мамдані, Спанбергер і Шеррілл зосередилися на питаннях, актуальних для кухні, а не позолочених бальних залів, питаннях доступності життя … Як знизити вартість товарів, іпотеки та оренди, витрати на догляд за дітьми…»

Вибори до Конгресу-2026

Після перемоги представників Демократичної партії на місцевих виборах у США зростають очікування, що демократи можуть повернути собі більшість у Палаті представників.

Республіканці цілком обізнані про загрозу – і намагаються всіма засобами запобігти поразці.

У кількох штатах триває перемальовування округів, і загалом по країні це має дати республіканцям кілька додаткових місць у Палаті представників.

Дональд Трамп повернувся до розмови про запровадження федеральної вимоги пред’являти під час голосування документ, що ідентифікує особу. У деяких штатах це вимагається під час реєстрації виборців, але не обов’язково під час самого голосування.

Президент США аргументує це так:

«Якщо ви йдете до продуктового магазину, вам потрібно пред’явити посвідчення. На заправці вам потрібно пред’явити посвідчення. Але для голосування вони не вимагають посвідчення виборця. І все з однієї причини: вони шахраюють »

На ці слова зреагували соцмережі, запитуючи, коли у них в магазинах вимагали документи.

Однак, уже очевидно, що у 2026 році у США буде гостра дискусія про правила проведення виборів, і вона, ймовірно, закінчиться в судах, оскільки за Конституцією правила голосування визначають виключно штати.

Що стосується Зохрана Мамдані, то на завершення наведемо його цитату від 4 листопада:

«Загальноприйняті уявлення мали б сказати вам, що я далеко не ідеальний кандидат. Я молодий, попри всі мої зусилля стати старшим. Я мусульманин. Я демократичний соціаліст. І найгірше те, що я відмовляюся перепрошувати за будь-що з цього списку»