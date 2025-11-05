Демократична партія за підсумками голосування 4 листопада перемагає на перших від початку другого президентства Дональда Трампа значних виборах у Сполучених Штатах. Представники демократів виграли у Нью-Йорку та штатах Вірджинія, Нью-Джерсі та Каліфорнія.

Мером Нью-Йорка стає 34-річний Зохран Мамдані, який буде першим мусульманином на цій посаді та одним із наймолодших міських голів, обраних у сучасну епоху.

За попередніми даними, він отримав близько половини голосів нью-йоркців. Мамдані, що характеризує свої політичні погляди як демократичний соціалізм, вів кампанію під гаслом зробити Нью-Йорк містом, де можуть дозволити собі жити люди з невеликими доходами. Він обіцяв заморозити плату за оренду житла, організувати безкоштовні автобусні маршрути, відкрити субсидовані містом супермаркети та здійснити інші кроки, які дозволять знизити вартість життя в одному з найдорожчих міст світу завдяки підвищенню податків на найзаможніший прошарок населення.

Під час первинної кампанії Демократичної партії, ефективно використовуючи соціальні мережі, практично нікому не відомий Зохран Мамдані, зумів залучити на свій бік активістів партії, молодь і взяти гору над фаворитом партійного істеблішменту, колишнім губернатором Нью-Йорка Ендрю Куомо. У результаті Куомо був змушений брати участь у виборах як незалежний кандидат. Він здобув трохи більш як 40% голосів виборців. За день до виборів на користь кандидатури Куомо висловився президент США Дональд Трамп.

Радикально ліві погляди Мамдані викликали побоювання у багатьох традиційних демократів-центристів, які побоюються, що зміщення Демократичної партії до лівого флангу позбавить її голосів виборців-центристів.

У штаті Вірджинія за результатами виборів демократка Абіґейл Спанберґер змінить на посаді губернатора республіканця Ґленна Янґкіна, а в штаті Нью-Джерсі висуванка Демократияної партії Мікі Шеррілл перемагає союзника Трампа Джека Чіаттареллі. Демократи також підтвердили свою перевагу в Каліфорнії, де Ґазала Хашмі стане першою мусульманкою, обраною губернаторкою штату.

Вибори 4 листопада розглядалися як перше велике випробування другого президентства Дональда Трампа. Реагуючи на результати, президент США в соціальній мережі Truth звинуватив у поразці Республіканської партії шатдаун (припинення роботи уряду через незатвердження нового бюджету) та відсутність прізвища «Трамп» у бюлетенях для голосування.



