Парламентські політичні сили переважно говорять про проведення першими президентських виборів, вважає уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода після участі в першому засіданні робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо повоєнних виборів в Україні.

«У першу чергу лунали пропозиції від народних депутатів, що треба провести президентські вибори. Але були політичні сили, які заявляли про те, що одночасно можна провести одразу троє виборів: і президентські, і парламентські, і місцеві. Я не скажу, що багато хто з народних депутатів це підтримує. Більше складається враження, що всі готові розмовляти про проведення перших окремих президентських виборів, а далі вже рухатися поступово», – розповів Дмитро Лубінець.

За його словами, лунають пропозиції від політичних сил провести вибори під час воєнного стану. Однак такий варіант Лубінець вважає проблемним.

«У Конституції чітко прописано, що коли є юридичний режим військового стану, дозволяються обмеження прав і свобод громадян України. Виборчий процес – це автоматично повна свобода. В законі про воєнний стан чітко передбачено, що забороняються збори громадян України. Всі, хто займались виборами, чітко розуміють, що для того, щоб проводити агітаційну кампанію, треба збирати людей. Отже, два закони один одному суперечать. Тому, на мій погляд, логічно, що спочатку закінчується війна, юридично у нас завершується військовий стан, після цього у нас проводяться вибори», – вказав омбудсман.

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко анонсував, що друге засідання робочої групи з підготовки законодавчих ініціатив щодо проведення виборів відбудеться 6 або 8 січня 2026 року.

Раніше президент Зеленський представив 20 пунктів проєкту угоди щодо завершення війни. В одному з них ідеться, що Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди.



