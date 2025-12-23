ЦВК відновила функціонування реєстру виборців

Центральна виборча комісія ухвалила постанову, якою відновила функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців» у частині взаємодії з виборцями, повідомляє 23 грудня пресслужба ЦВК.

«Відновлення повноцінного функціонування сервісів Державного реєстру виборців – результат системної й клопіткої роботи комісії, яка реалізовувалася в кілька етапів, щодо посилення кібербезпеки та захисту персональних даних, стабільності функціонування електронних систем комісії в умовах воєнного стану. ЦВК працює, аби максимально захистити дані виборців та водночас забезпечити відкритість і доступність публічних інформаційних ресурсів», – сказав, коментуючи це рішення, заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

У зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану та з метою захисту цілісності бази даних реєстру, ЦВК постановою від 24 лютого 2022 року тимчасово припинила її функціонування, а також ведення реєстру його органами ведення. Протягом 2022–2025 років комісія як розпорядник реєстру вжила необхідних технологічних та організаційних заходів, спрямованих на відновлення його повноцінної роботи.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив 22 грудня, що закон про вибори під час воєнного стану буде використаний одноразово. Перед тим Стефанчук підписав розпорядження щодо створення робочої групи для підготовки законопроєкту про вибори під час воєнного стану, її очолює його перший заступник Олександр Корнієнко. Також до її складу мають увійти представники всіх без винятку фракцій і груп, представники громадянського суспільства та Центральної виборчої комісії.

Раніше цього місяця в інтерв’ю виданню Politico президент США Дональд Трамп, який виступає з ініціативою мирного врегулювання війни між РФ і Україною, заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що він готовий до виборів, і закликав США допомогти гарантувати безпеку для проведення виборів.

Пізніше Зеленський повідомив, що провів розмову з представниками Верховної Ради, і очікує від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.

Російський президент Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно неправдиво стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців.

На пресконференції в Москві 19 грудня Путін заявив, що РФ «готова подумати» над тим, щоб гарантувати безпеку в разі проведення виборів в Україні, зокрема, утриматися від ударів углиб території країни в день голосування. Він зазначив, що для виборів в Україні не припиняти вогонь, оскільки Росія вже проводила не одні вибори без перемир’я під час війни.

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.



