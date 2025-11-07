Трамп заявив про «значний прогрес» у питанні закінчення війни Росії проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що в питанні завершення війни, яку Росія веде проти України, досягнутий «значний прогрес». Про це Трамп сказав під час вечері з лідерами країн Центральної Азії в Білому домі.

Укотре згадавши про війни, які його адміністрації вдалося завершити, він сказав про ситуацію у війні Росії проти України.

«Ми прагнемо закінчити ще одну (війну), якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, що ми досягли значного прогресу», – сказав Трамп, не розкривши ніяких додаткових деталей.

Минулого тижня, після переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном 30 жовтня в південнокорейському Пусані, Дональд Трамп говорив, що в російсько-українській війні «сторони в глухому куті», і «іноді треба дати їм воювати, мабуть».

Цього тижня, 2 листопада, Трамп знову заявив, що не розглядає можливість постачання ракет «Томагавк» Києву. Раніше Трамп час від часу натякав, що Сполучені Штати можуть надати Україні «Томагавки», хоча останнім часом він виступає проти цієї ідеї.