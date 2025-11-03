Трамп заявив, що наразі не розглядає передачу Tomahawk Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив, що не розглядає можливість постачання ракет «Томагавк» Києву. Про це він заявив 2 листопада на борту літака Air Force One.

«Ні, не зовсім», – відповів він на запитання репортера, чи розглядає можливість постачання сучасних крилатих ракет Україні.

Згодом він додав, що ще може передумати.

Трамп час від часу натякав, що Сполучені Штати можуть надати Україні «Томагавк», хоча останнім часом він, здається, виступає проти цієї ідеї. Його остання відповідь може ще більше послабити надії Києва на їх отримання.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.



