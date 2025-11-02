Україна отримала від Німеччини системи Patriot – Зеленський

Україна отримала від Німеччини системи Patriot, йдеться у заяві президента Володимира Зеленського.

«Ми зміцнили компонент Patriot у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору», – повідомив президент.

За словами Зеленського, країни «певний час» готували це посилення ППО, і тепер домовленості виконані.

«Російські удари з повітря – це головна ставка Путіна (президента РФ Володимира Путіна – ред.) в цій війні, саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі», – сказав Зеленський.

Український лідер додав, що кожне посилення ППО наближає Україну до завершення війни. Він підкреслив, що чим менше буде вдаватися РФ, тим «більшим буде її мотив завершити війну».

«Разом із нашими партнерами ми продовжуємо працювати над побудовою надійної системи протиповітряної оборони. І наші спроможності зможуть гарантувати безпеку не лише України, а й наших партнерів, коли це буде потрібно», – заявив український президент.

Німеччина заявляла про наміри передати Україні Patriot на початку серпня 2025 року, йшлося про дві системи. Поставку здійснили за фінансової підтримки Данії, Литви та Норвегії.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.



