Російські «Шахеди» подекуди стали більш небезпечними, ніж балістичні ракети – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські «Шахеди» зараз подекуди стали більш небезпечними, ніж балістичні ракети. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, що відбулося 27 жовтня.

«Шахеди» зараз подекуди стали більш небезпечними, ніж балістичні ракети. Ми збиваємо балістичну ракету принаймні там, де у нас стоїть Patriot. А щоб збити таку велику кількість «Шахедів» на такій висоті, потрібно застосовувати все. Перехоплювачі, F-16, гелікоптери – все застосовуємо. І багато залежить від погоди. У мороз подивимося, як будемо застосовувати гелікоптери», – заявив Зеленський.

Стосовно дронів-перехоплювачів, то, за його словами, Україна в листопаді має вийти на виробництво 500-800 одиниць на добу.

«Нам потрібно підготувати операторів. Багато мобільних вогневих груп стоять на тих чи інших об’єктах, тепер потрібно багато операторів, які з перехоплювачами працюватимуть», – додав Зеленський.

Російські війська щоночі атакують різні регіони України дронами, зокрема «Шахеди». Під час комбінованих атак більшість засобів, які застосовує Росія, – це саме «Шахеди». За останніми даними української розвідки, Росія може виробляти до 2700 таких дронів на місяць.

У серпні Міністерство оборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 25 зразків українських безпілотних комплексів-перехоплювачів для протидії російським дронам.



