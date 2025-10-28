Війська РФ вночі атакували Україну 38 БпЛА, є влучання на чотирьох локаціях – Повітряні сили ЗСУ

Українські військові знешкодили 26 дронів, якими Росія вночі атакувала Україну, повідомляє у телеграмі пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

За даними ЗСУ, У ніч на 28 жовтня (з 20:00 27 жовтня) противник атакував 38 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, близько 25 із них – «Шахеди».

Українські військові зафіксували влучання 12 ударних БпЛА на чотирьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Повітряні сили ЗСУ додають, що атака триває, в повітряному просторі є ще кілька російських БпЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



