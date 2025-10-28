Війська РФ вночі завдали удару по базі відпочинку на Чернігівщині, постраждала людина – влада

Вночі російські війська завдали удару по цивільному об'єкту на Чернігівщині – базі відпочинку, постраждала людина, повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

«Ворог вчергове завдав удару по цивільному об'єкту, цього разу це база відпочинку ТОВ «Чексіл-Ярославна». Постраждала літня жінка. Внаслідок влучання зайнялася пожежа. ДСНС оперативно локалізувала пожежу», – написав він у фейсбуці.

За його словами, близько 22:30 27 жовтня сили РФ поцілили трьома ударними дронами по цивільній інфраструктурі Новгород-Сіверського.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.