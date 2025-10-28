Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Війська РФ вночі завдали удару по базі відпочинку на Чернігівщині, постраждала людина – влада

За даними місцевої влади, через влучання зайнялася пожежа, яку оперативно локалізували працівники ДСНС
За даними місцевої влади, через влучання зайнялася пожежа, яку оперативно локалізували працівники ДСНС

Вночі російські війська завдали удару по цивільному об'єкту на Чернігівщині – базі відпочинку, постраждала людина, повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

«Ворог вчергове завдав удару по цивільному об'єкту, цього разу це база відпочинку ТОВ «Чексіл-Ярославна». Постраждала літня жінка. Внаслідок влучання зайнялася пожежа. ДСНС оперативно локалізувала пожежу», – написав він у фейсбуці.

За його словами, близько 22:30 27 жовтня сили РФ поцілили трьома ударними дронами по цивільній інфраструктурі Новгород-Сіверського.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG