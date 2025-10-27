Російська армія скоює вбивства цивільних в Україні – висновки незалежної комісії ООН

Регулярні напади російських збройних сил на прифронтові райони в Україні призвели до загибелі та поранень мирних жителів, масштабних руйнувань, а також змусили тисячі людей тікати, йдеться в оприлюдненій 27 жовтня доповіді Незалежної міжнародної розслідувальної комісії з прав людини щодо України, яку було представлено Генеральній асамблеї ООН.

«Згідно з доповіддю, атаки безпілотників малої дальності, здійснені російськими збройними силами, поширилися на більшу територію та вийшли за межі зони, визначеної в розслідуванні комісії від травня 2025 року. Територія, що потрапила під обстріл, простягається вздовж лінії завдовжки понад 300 кілометрів на правому березі Дніпра у Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Задокументовані випадки атак, за даними комісії, свідчать про те, що підрозділи російських збройних сил цілеспрямовано завдавали ударів з лівого берега Дніпра по цивільних особах та об’єктах цивільної інфраструктури, діючи під централізованим командуванням та використовуючи схожу тактику», – вказано в повідомленні.

Комісія встановила конкретних виконавців атак, підрозділи БпЛА та пов’язані з ними військові частини, а також командирів, дислокованих на лівому березі Дніпра. Усі вони, за даними доповіді, належать до угруповання військ «Дніпро» Російської Федерації.

У документі також зазначено, що російська влада скоординовано здійснювала депортації та насильницьке переміщення населення з районів Запорізької області, які перебувають під їхнім контролем. Члени комісії заявили, що такі дії кваліфікуються як воєнні злочини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Зокрема, рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.