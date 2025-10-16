ОВА: внаслідок чергового російського обстрілу в Херсоні загинула людина

Внаслідок чергового російського обстрілу у Херсоні загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Близько 15:00 російські військові обстріляли Херсон. Внаслідок ворожої атаки травми, несумісні з життям, дістав чоловік. Його особу нині встановлюють», – написав він у телеграмі.

Вранці через російський обстріл у Дніпровському районі міста постраждали троє людей, повідомляла місцева влада.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



