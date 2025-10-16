Херсон: троє людей постраждали через російський обстріл

До лікарні в Херсоні доставили трьох людей, постраждалих через російську атаку, заявила міська військова адміністрація 16 жовтня.

«Близько 10.00 55-річна жінка та чоловіки 65 і 47 років потрапили під ворожий обстріл у Дніпровському районі і дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми», – йдеться в повідомленні.

У старшого чоловіка також уламкове поранення лівої ноги. МВА додає, що медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.

Раніше міська влада заявила про обстріл селища Текстильного в громаді. Чоловік і жінка 78 років звернулися по допомогу до лікарні, їхній стан оцінили як легкий. Чоловік зазнав уламкового поранення та мінно-вибухової травми, жінка – мінно-вибухової травми й контузії.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



