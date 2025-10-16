«Б’ють «Шахедами» з касетними боєприпасами і завдають повторних ударів» – Зеленський про атаку РФ

Російські військові в ніч проти 16 жовтня завдали ударів по українській енергетиці, цивільній інфраструктурі, застосувавши понад 300 ударних дронів і 37 ракет, із них «значну кількість балістичних», повідомив президент Володимир Зеленський.

«Під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини. На Чернігівщині по Ніжину вдарили – пошкодили пошту, одна людина поранена. У Харківській області били по критичній інфраструктурі, по частині ДСНС. Є поранені. Всюди триває відновлення зараз. Працюють служби. І є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор – б’ють «Шахедами» з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників й енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень», – написав Зеленський у телеграмі.

Президент наголосив, що кожну добу цієї осені сили РФ використовують для ударів по енергетичній інфраструктурі України.

«Путін глухий до всього, що говорить світ, тому єдина мова, яку він ще здатен зрозуміти, – це мова тиску. Тиск санкціями, тиск далекобійністю. Можуть бути сильні рішення, які допоможуть. І це залежить від Сполучених Штатів, від Європи, від усіх партнерів, чия сила прямо впливає на те, чи буде завершена війна. Зараз важливий імпульс досягнення миру на Близькому Сході. У Європі це теж можливо. Саме про це говоритиму сьогодні й завтра у Вашингтоні», – додав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.