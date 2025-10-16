Сумщина: через атаки Росії протягом доби постраждали п’ятеро цивільних

За добу з ранку 15 жовтня до ранку 16 жовтня російські війська завдали 103 обстрілів по 15 територіальних громадах Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація в четвер.

Внаслідок обстрілів є постраждалі серед мирних жителів. Зокрема, через удар дрона в Путивльській громаді були поранені 63-річна жінка й чоловіки віком 32 і 49 років.

«У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу з міномету поранено 35-річного чоловіка. У Шосткинській громаді через атаку БпЛА постраждала 47-річна жінка», – повідомляє ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксували в Сумському та Шосткинському районах. Російські війська застосовували керовані авіаційні бомби, реактивні системи залпового вогню, а також скидали ВОГ з безпілотників.

Читайте також: Голова Сумщини: поранений через удар російського дрона помер у лікарні

Обстріли спричинили пошкодження та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в Путивльській, Краснопільській, Сумській, Шосткинській, Білопільській, Шалигінській та Зноб-Новгородській громадах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



