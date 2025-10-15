«Укренерго»: аварійні відключення зранку застосовувалися у 7 областях, зараз скасовані

В «Укренерго» повідомили, що вранці 15 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок попередніх російських ударів у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях застосовувалися аварійні відключення.

На зараз ці обмеження не застосовуються у жодному регіоні, зазначили у компанії.

Тим часом, там повідомили, що вночі російські сили вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. «Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема – на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих регіонах вже розпочались. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укренерго», на Чернігівщині за командою місцевого обленерго наразі застосовуються три черги погодинних відключень. «Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають», – додали в компанії.

В «Укренерго» наголосили, що необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається, і закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 16:00 до 22:00.

Раніше сьогодні на Дніпропетровщині й Черкащині повідомляли про екстрені відключення світла після атак РФ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.