Повітряні сили: вночі зафіксовано влучання 26 російських дронів

Російські військові в ніч проти 15 жовтня атакували Україну 113 безпілотниками різних типів, із яких близько 50 – «Шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 11 локаціях і падіння уламків на одній локації.

У Повітряних силах попередили, що атака триває, в повітряному просторі залишається декілька російських БпЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.