ДСНС: у Чернігові через атаку дронів сталася пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури

У Чернігові через нічну атаку російських дронів внаслідок падіння безпілотника сталася пожежа на одному з об’єктів цивільної інфраструктури, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Крім того, за повідомленням, у Семенівці Новгород-Сіверського району російський дрон влучив у житловий будинок. «Рятувальники ліквідували наслідки. На щастя, людських жертв немає», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.