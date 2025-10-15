РФ масовано атакувала Дніпропетровщину, пошкоджена енергетична інфраструктура – ОВА

Російські військові вночі проти 15 жовтня масовано атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого пошкоджена енергетична інфраструктура, постраждав один цивільний житель, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вночі російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. За інформацією ПвК, оборонці неба збили 37 з них. Були і влучання. У Павлограді, Кам’янському і Славгородській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Крім того, руйнування є на території транспортного і промислового підприємств. Постраждав 19-річний хлопець. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості», – написав Лисак у телеграмі.

За його словами, продовжувалися й удари РФ по Нікопольщині – райцентру, Покровській і Марганецькій громадах – із застосуванням FPV-дронів і РСЗВ «Град».

«По Межівській громаді, що на Синельниківщині, противник поцілив FPV-дроном. Зайнявся приватний будинок. За уточненою інформацією, вчора вдень через атаку КАБами у Покровській громаді потрощена інфраструктура», – додав голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.