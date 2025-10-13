У Міненерго заперечують скорочення опалювального сезону на місяць

Міністерство енергетики України заперечує повідомлення про те, що урядова постанова №1267 від 8 жовтня 2025 року передбачає скорочення термінів опалювального сезону.

«Постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках. Умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року (вони умовно названі «опалювальний період»). Це суто технічна термінологія для правильного визначення умов у період постачання природного газу», – твердять у Міненерго.

За повідомленням, «опалювальний сезон в Україні почнеться плановано», і «уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього».

«Рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Тепло дають з урахуванням середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче +8 градусів понад три доби», – підтверджують у міністерстві практику, яка діяла дотепер.

У Києві можливість отримувати централізоване теплопостачання для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери діє з 3 жовтня, повідомив на початку місяця міський голова Віталій Кличко.

12 жовтня міський голова Дніпра Борис Філатов, зважаючи на ситуацію в енергетиці на тлі постійних російських ударів, закликав затримати початок опалювального сезону.

«Так, рішення про початок подачі тепла належить місцевому самоврядуванню, і керуємося ми чіткими нормативними актами, де написано, що запуск котелень відбувається, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря не перевищує +8 градусів. Утім, розуміючи глибину проблематики нинішньої ситуації (аби не писати страшне слово «катастрофічність» ), нам треба обʼєднатися… Опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше. І стартувати він має одночасно та централізовано по всій країні», – написав мер Дніпра.

Норма про залежність початку і кінця опалювального сезону від температурних показників дозволяє гнучко підходити до централізованого увімкнення та вимкнення батарей. У 2024 році опалювальний сезон у Києві завершили 28 березня. У 2025 році столиця завершила опалювальний сезон 24 березня – на тлі відчутного потепління.