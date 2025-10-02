У Києві від завтра розпочинається опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – мер

У Києві з 3 жовтня розпочинається опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери, повідомив міський голова Віталій Кличко

«Подача тепла в ці установи виконується за їх індивідуальними заявками. Цей алгоритм є виправданим для таких закладів, враховуючи їх соціальну спрямованість. Тому рішення про необхідність підключення до тепла ухвалюють керівники закладів і установ. Зважаючи на похолодання, з п’ятниці соціальна сфера вже має можливість підключатись до опалення», – написав він у телеграмі.

Водночас Кличко не повідомив, коли розпочнеться опалювальний сезон у житлових будинках.



«Перш, ніж ухвалити таке рішення, маємо зважити всі фактори: раціональне використання енергоносіїв, недоцільність зайвих витрат на тепло мешканцями, а також ситуацію в енергосистемі. До уваги слід брати не тільки поточні, а й прогнозні температурні показники, щоб економити і кошти мешканців міста, і енергоресурси», – пояснив мер.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у Києві метеорологічна осінь почалася 24 вересня – на тиждень пізніше за кліматичну норму. Вже через два дні – 26 числа – був найхолодніший день вересня.



