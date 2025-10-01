У Києві осінь розпочалася 24 вересня, через два дні був найхолодніший день вересня – метеорологи

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомляє, що середньомісячна температура повітря вересня у Києві склала 16,8°С, що вище кліматичної норми на 1,9°С. Цьогорічний вересень став 13 серед найтепліших у столиці з початку спостережень.

За даними метеорологів, найхолодніше було 26 вересня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 4,7 градуса тепла, а найтепліше – 1 числа, коли максимальна температура підвищилась до 31,1 градуса.

За даними спостережень, у Києві метеорологічна осінь почалася 24 вересня – на тиждень пізніше за кліматичну норму. Вона характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче 15 градусів.

Найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році – 25 серпня, а найпізніше – 15 жовтня у 2020 році.