У Києві осінь розпочалася 24 вересня, через два дні був найхолодніший день вересня – метеорологи

Найхолодніше було 26 вересня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 4,7 градуса тепла
Найхолодніше було 26 вересня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 4,7 градуса тепла

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомляє, що середньомісячна температура повітря вересня у Києві склала 16,8°С, що вище кліматичної норми на 1,9°С. Цьогорічний вересень став 13 серед найтепліших у столиці з початку спостережень.

За даними метеорологів, найхолодніше було 26 вересня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 4,7 градуса тепла, а найтепліше – 1 числа, коли максимальна температура підвищилась до 31,1 градуса.

За даними спостережень, у Києві метеорологічна осінь почалася 24 вересня – на тиждень пізніше за кліматичну норму. Вона характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче 15 градусів.

Найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році – 25 серпня, а найпізніше – 15 жовтня у 2020 році.

