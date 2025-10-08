Свириденко: уряд схвалив план проходження зими

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 8 жовтня схвалив план проходження зими, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Працюємо над забезпеченням стабільності для українців цієї зими, маємо нові виклики з огляду на посилення російських атак по енергетиці. Мета – пройти опалювальний сезон, попри всі виклики воєнного стану. Забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи», – написала очільниця уряду.

Вона вказала, що фіксована ціна на природний газ для населення (7 420 гривень за тисячу кубометрів) та бюджетних установ (16 390 гривень за тисячу кубометрів) залишається незмінною до 31 березня 2026 року.

За повідомленням Юлії Свириденко, план передбачає «захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції».

«В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів. Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів», – додала голова уряду.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.